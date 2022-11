Qatar 2022, el Mundial de Fernando

A los siete años Fernando Órnelas vio por primera vez en la televisión un mundial. En aquel entonces era el de Alemania y fue ahí que acudir y vivir la experiencia de forma personal se convirtió en uno de sus más grandes sueños.

Ahora, a sus 23 años logró viajar desde Ciudad Juárez, Chihuahua hasta Qatar, para poder cumplir su objetivo y demostrar que trabajando los sueños se pueden cumplir.

“La idea de venir a un mundial nació cuando por primera vez ví en televisión el mundial de Alemania 2006, tenía 7 años y desde ese momento se convirtió en uno de mis sueños de vida. En Rusia 2018 aún era menor de edad a nivel internacional y por ende no pude ir, pero Qatar 2022 era una meta totalmente alcanzable y mira, aquí andamos. Ahorré 2 años para estar acá”, cuenta el joven en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con lo que cuenta, para lograr llegar hasta ese país, se preparó económicamente y aprovechó su experiencia viajando en Europa, además de que contó con el apoyo de su mamá.

“Mi mamá me apoyó con una parte, cuando sabía que estaba totalmente decidido a ir me dijo: ‘tú tienes que cumplir tu sueño y yo te voy a ayudar a lograrlo’. Me compró el vuelo de ida, me dió algo para gastar en cada país que estaré, pero igual yo he ahorrado 2 años, la pandemia me ayudó porque como estábamos encerrado pues tenía gastos menos que en gasolina, comidas, traslados”, explica.



El joven juarense labora desde hace siete años, en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en donde se le dio el permiso para poder acudir al Mundial de Qatar 2022.

Su llegada a Qatar fue el pasado 21 de noviembre, y pese a que tiene pocos días en ese país, dice vivir y sentir una experiencia inolvidable y totalmente diferente.

“La verdad que sentí un feeling totalmente diferente, el hecho de salir de tu país para llegar a otro, cambia totalmente, tu forma de comer, el jet lag, etc, y obviamente que las comidas se extrañan más que nada. Pero es una experiencia inolvidable porque no solo es el mundial, es el evento más importante del mundo y que solo sucede cada cuatro años. Me siento súper afortunado porque de 120 millones de mexicanos soy parte de esos 100 mil mexicanos que estamos acá, y de los poquitos de Ciudad Juárez”.

A Fernando además de la experiencia de este en un Mundial, le ha sorprendido la cultura que embarga al país, además de su tecnología, sus construcciones, entre otros aspectos.

“Llegué a Qatar el 21 de noviembre a las 3:00 am, acá son 9 horas de diferencia con Ciudad Juárez. Me sorprende que nunca me dejaré de sorprender por este país, que prácticamente sin tenerlo nada tienen todo, como es una zona desértica, en temas de agricultura la comida no se les da acá y tienen que mandarlo traer desde México como por ejemplo aguacate, tomate, incluso la manzana de acá es de Mexico, pero viene de Chihuahua”.



Fernando ha compartido en sus redes sociales parte de su experiencia en el Mundial, por lo cual le dice a todas las personas que como él tienen ese sueño, que si pasa por su mente también pueden lograrlo.

“Pues que puedo decir, que si pasa por tu mente puedes lograrlo, el tren de las oportunidades solo pasa una vez y tú decides si tomarlo o haber si en la siguiente estación se para, quien sabe. Mi viaje empezó el 16 de noviembre y llego a Juárez el día 23 de diciembre. Le puedo decir a la gente que todo es posible si tienes las hagallas de hacerlo, yo trabajo de limpieza, le hecho muchas ganas a todo, estudio dos carreras al mismo tiempo y cada sacrifico que he hecho para conocer todos los lugares que he visitado no lo cambiaria por nada”, dice.

El joven juarense estará en Qatar hasta el día 6 de diciembre ( octavos de final) después irá a Abu Dhabi y Dubai en Emiratos Árabes Unidos, así como Estambul Turquía, después Copenhague Dinamarca, y finalmente su viaje termina en Madrid, donde verá la final de la copa del mundo.

Además de Qatar, Fernando ha viajado a Francia, Suiza, Hungría, España e Italia, ya que además del fútbol, viajar es otra de las cosas que disfruta hacer.

