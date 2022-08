La venta de entradas para la Copa Mundial alcanzó las 2,45 millones y apenas quedan 500.000 boletos disponibles a tres meses del inicio del torneo en Qatar, informó el jueves la FIFA. Según el ente rector del fútbol mundial, poco más de 520.000 boletos fueron vendidos por orden de solicitud durante el periodo que culminó esta semana.

Los partidos de Brasil contra Serbia y Camerún en la fase de grupos generaron la mayor demanda, así como los duelos Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania y Australia-Dinamarca.



La FIFA indicó que los 10 países que coparon las solicitudes y compras incluyen a Qatar y a sus vecinos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Australia son los otros. Los boletos más baratos para aficionados fuera de Qatar tienen un costo de 250 riyales (69 dólares).

Los aficionados necesitan tener una confirmación de haber adquirido una entrada para proceder con las reservas de alojamiento en Qatar por medio de una web oficial del torneo. El Mundial, con 64 partidos en ocho estadios alrededor de Doha, arrancará el 20 de noviembre y tendrá 3 millones de boletos.

Aproximadamente 2 millones de entradas fueron puestas a la venta al público en general y el otro millón quedó asignado para la llamada familia FIFA, como las federaciones nacionales, patrocinadores, medios audiovisuales y programas de hospitalidad.



Almost 2.5m #FIFAWorldCup tickets sold so far!

Want to be a part of it? The next ticket drop is coming in September...

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2022