Así reaccionaron los jugadores de la Selección Argentina tras la derrota ante Arabia Saudita

Tres jornadas han transcurrido desde el comienzo del Mundial de Qatar 2022, luego del partido inaugural de la selección anfitriona contra Ecuador. Si bien muchos tienen favoritos en el certamen, ya sea por experiencia en mundiales, por la calidad de jugadores que poseen los equipos o por probabilidades, se ha demostrado una vez más que el fútbol es impredecible.

La jornada del día martes 22 de noviembre tuvo a Argentina vs. Arabia Saudita como uno de los partidos más esperados. Si bien muchos aficionados daban por ganadora a la “Albiceleste”, sorprendió el plantel de playeras verdes y se quedó con la victoria por 2-1. Mientras que el conjunto de Medio Oriente tuvo de anotadores a Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari, de los dirigidos por Scaloni el que convirtió fue Messi.

Cabe mencionar que tres goles de la selección sudamericana fueron anulados por el nuevo sistema semiautomático para detectar posiciones “fuera de juego”- offside. Pese a la derrota, algunos de los jugadores del plantel perdedor se manifestaron en las redes sociales y dejaron mensajes de aliento para sus compañeros y los aficionados.

Lautaro Martínez

Uno de ellos fue el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, a quien le anularon dos goles y quien escribió junto a una imagen de los jugadores abrazados en círculo en la cancha: “El resultado que no queríamos. Toca descansar y pensar en lo que viene. Positivo. Confío en este grupo, en este equipo”.



La imagen que colgó Lautaro Martínez. Fuente: Instagram @lautaromartinez

Ángel Di María

Otro de los que se manifestó en las redes sociales fue el extremo de la Juventus, Ángel Di María, quien colgó una fotografía del plantel titular en campo de juego y el epígrafe: “No empezamos como queríamos. Pero así es el fútbol. Tenemos que mirar para adelante como siempre lo hizo esta selección. Vamos con todo que todavía queda mucho”.



Imagen publicada por Ángel Di María. Fuente: Instagram @angeldimariajm

Lionel Messi

A las expresiones de otros jugadores del combinado argentino, se sumó la de Messi, luego de la derrota, consultado por los medios presentes: "Estamos más unidos que nunca [...] Estamos en una situación que nunca vivimos y que hacía mucho tiempo no pasaba la Selección. Por eso tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad para salir adelante". Y el capitán de Argentina también mencionó: "Que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera, pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie".

Habrá que esperar para ver cómo encara este plantel el próximo partido, donde deberá asegurarse puntos de victoria para avanzar a la siguiente fase. La cita es el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail, frente al “Tri” de Gerardo Martino, y se podrá ver desde las 13 horas (CDMX).