Quedó en suspenso hasta mañana a primera hora la aprobación del orden del día para el periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la sesión de Conferencia, en donde hubo gritos y descalificaciones, se rompió el quórum y ya no se pudo votar a favor del orden del día, por lo que los diputados sesionarán este jueves a las 8:30 horas para aprobarlo y realizar el periodo extraordinario, en donde el tema más importante a tratar sería la tipificación del transfeminicidio.

La sesión de Conferencia, en donde se vota a favor de los órdenes del día para las sesiones, transcurría con normalidad, vía zoom, hasta que el diputado del PVEM Javier Ramos pidió el uso de la palabra y criticó que los temas a tratar en la sesión extraordinaria no hayan sido consensuados por todas las y los coordinadores parlamentarios.

El legislador aún no concluía su intervención cuando fue interrumpido por Gonzalo Espina, quien le pidió que se callara: “Yo creo que te tienes que callar ya, ¿no?”

Ante esto, Javier Ramos replicó “¿perdón?” y continúo hablando, por lo que Gonzalo Espina volvió a replicar: “A pues cómo sea, yo creo que te tienes que callar ya”.

Ante esta interrupción, la presidenta de la Sesión de Conferencia, Gabriela Salido, pidió al expanista guardar compostura, pero el legislador le pidió que no lo callara.

“Claro, pues es de los tuyos, está bien, lo escuchamos, pero que ya sea más rápido… ¿es de los tuyos, ¿no?… no, a mí no me puedes callar, a mí no me puedes callar, yo soy diputado, a mí no me puedes callar… pues ya que se calle… Nos encanta tu intervención magistral… Lo que no entendiste es que te calles, es lo que no entendiste… ¿Quién es el diputado Ramos? (risas)”, señaló.

Javier Ramos propuso decretar un receso en la sesión para analizar su algunos temas de su agenda pueden ser incluidos en el periodo extraordinario y fue cuando Gonzalo Espina volvió explotar y al alzar la voz.

“¿Cuál receso?, sino estamos en sesión, ¡no estamos en sesión! ¿Cuál receso? No estamos en sesión ¿Cuál receso vas a proponer? ¿Quién es el diputado Ramos? ¿existe? ¿Quién es? O sea, el suplente de quién”, ironizó.

Al retomar la palabra, Gabriela Salido lució un poco confundida por lo escuchado y pidió unos segundos para aclarar sus ideas. “Ya me distraje con lo folclórico de esta sesión”.

Tras los gritos y descalificaciones, se puso a consideración la propuesta del receso, pero no se alcanzó el quórum necesario para seguir con los trabajos, por lo que se citó a las 8:30 horas de este jueves.

“Dejando claro que, desde luego, nunca ha sido nuestra intención entorpecer los trabajos de esta Conferencia ni del Pleno, sino al contrario, abonar para que sea más robusto, y que el Congreso tenga una mucho mejor imagen de la que ahora tiene ante la sociedad capitalina… y también si alguien quiere que le mandemos botana para que siga su convivio, pues que nos avise dónde esté y con gusto lo hacemos”, dijo el legislador ecologista, lo que desató las risas de los presentes.

