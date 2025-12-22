Más Información

La volcadura de una camioneta particular y un vehículo de carga que transportaba tubos de fierro se registró la mañana de este lunes en la , a la altura del kilómetro 37, con dirección a la Ciudad de México, en un tramo correspondiente al municipio de Zumpango.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta volcó sobre el acotamiento, mientras que el vehículo de carga quedó recostado, lo que provocó que la mercancía cayera sobre la carpeta asfáltica.

Tras el accidente, la salida y entrada hacia Zumpango fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un dispositivo de seguridad para prevenir otros percances y facilitar las labores de atención.

Autoridades informaron que no se registraron lesionados de gravedad. Los conductores involucrados presentaron únicamente algunos golpes y fueron atendidos por paramédicos en el lugar, sin requerir traslado hospitalario.

Al sitio arribaron grúas para realizar el arrastre de las unidades siniestradas y el retiro del material esparcido, con el objetivo de restablecer la circulación.

