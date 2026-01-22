Un conductor perdió la vida luego de que el vehículo que manejaba volcó sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Iztacalco, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

El accidente ocurrió entre las calles Privada de Canela y Brea, en la colonia Granjas México, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados vía radio sobre la volcadura. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron un automóvil color azul volcado sobre el toldo y, en su interior, a un hombre inconsciente en el asiento del conductor.

De inmediato, la zona fue acordonada y se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes tras valorar al automovilista confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante ello, los policías dieron aviso al agente del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos retiró el vehículo siniestrado y realizó labores de limpieza en la cinta asfáltica, donde quedaron esparcidos escombros y aceite, con el objetivo de evitar nuevos percances.

