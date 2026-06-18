La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y vinculación a proceso de Ángel “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el pasado 26 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima mantenía una relación con el imputado desde aproximadamente un año antes de los hechos, periodo en el que presuntamente habría sido víctima de diversos actos de violencia.

La indagatoria reunió testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia y dictámenes periciales que permitieron a las autoridades identificar al probable responsable. Entre las diligencias realizadas, una testigo señaló que observó a Ángel “N” ingresar por una ventana al domicilio de la víctima.

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Posteriormente, la expareja de la mujer acudió al inmueble para dejar a la hija que ambos tenían en común. Al llegar, escuchó gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda, por lo que ingresó y encontró a la víctima inconsciente. Servicios de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras obtener una orden de aprehensión, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Ángel “N” el 17 de junio en la alcaldía Iztapalapa.

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Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó los datos de prueba recabados, por lo que un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

LL