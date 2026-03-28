Un juez de control vinculó a proceso a Misael “N”, alias “El Loco”, y a David “N”, alias “Farmacias del Ahorro”, presuntos integrantes del grupo delictivo Los Faraones, por el delito de asociación delictuosa agravada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), los faraones están vinculados con La Unión Tepito y están dedicados al narcomenudeo y robo de cajeros automáticos en la zona norte de la Ciudad de México y el Estado de México.

Los dos procesados están vinculados con el robo de cajeros automáticos. El primer caso ocurrió en enero de 2025, al interior de una tienda SuperISSSTE, en la alcaldía Iztapalapa; y el segundo, en un centro de distribución ubicado en la zona de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en febrero del año pasado.

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La FGJ solicitó órdenes de aprehensión en su contra por estos hechos, las cuales fueron otorgadas por un juez de control.

"El Loco" y el "Farmacias del Ahorro" fueron ubicados y capturados en el Estado de México, el pasado 25 de marzo, por elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control del Poder Judicial capitalino.

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Durante la audiencia, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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