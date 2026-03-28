Tultitlán, Méx.— Por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, Alejandro “N” fue vinculado a proceso; lo investigan por una balacera registrada el pasado miércoles 18 de marzo en una empresa en huelga, lo que dejó como saldo seis personas lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó la formulación de imputación y la autoridad judicial determinó que existen elementos, por lo que fijó plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y le estableció la medida de prisión preventiva justificada.

El miércoles 18 de marzo un grupo de aproximadamente 50 personas llegó a la vía José López Portillo a bordo de diversos vehículos y motocicletas y se estacionaron frente a la puerta 1 de la empresa en huelga. Varias personas, entre ellas Alejandro “N”, agredieron con piedras y armas de fuego a los trabajadores.

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