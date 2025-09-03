Dos integrantes del grupo delictivo "Los Richis", fueron vinculados a proceso por los delitos de narcomudeo y cohecho.

Un juez de control encontró elementos suficientes para la vinculación de Christopher y José, señalados como miembros del grupo delictivo que operaba en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

"Los Richis" fue una célula criminal dedicada al narcomenudeo, extorsión, secuestro, robo y homicidio, por lo que eran considerados uno de los principales generadores de violencia en la zona, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Si bien el grupo se consideraba desaparecido desde 2019, las autoridades detectaron que sus exmiembros seguían operando.

Christopher y José fueron detenidos en dos operaciones realizadas el pasado 26 de agosto, en las colonias San Juan Xalpa y en la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa.

A ambos sujetos se les aseguraron dosis de droga.

El juez de control que llevó la audiencia de vinculación fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones y les dictó la medida de prisión preventiva, por lo que fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Norte.

