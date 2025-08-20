Tres hombres que estarían relacionados con el robo de un reloj de alta gama a un ciudadano que llegaba a su hotel en la colonia Roma, el pasado 17 de agosto, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y a la venta de armas de fuego, informó la SSC.

La detencion se realizó gracias a que policías que realizaban vigilancia a pie por la zona de Tepito vieron que tres hombres viajaban a bordo de una camioneta y portaban una pistola.

Los oficiales detuvieron al conductor para realizar una revisión al vehículo y los tres tripulantes y les encontraron 92 bolsas con marihuana, 95 bolsitas con la droga llamada crystal, 26 envoltorios con dosis de piedra, así como un arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Isaael David Zárate Saucedo de 42 años, Asiel Zárate Gómez de 18 años y Amir Zárate Gómez de 21 años.

En un cruce de información se constató que Isaael cuenta con dos ingresos Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo a transeúnte.

Los tres sujetos estarían relacionados con el robo de un Rolex, valuado en 80 mil pesos, de acuerdo con investigaciones de la SSC.

Los tres sujetos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

