Alumnos de la Universidad de Policías realizaron una manifestación para visualizar el caso de una cadete que fue golpeada por Luis Octavio Encarnación Mendoza, coordinador de la institución.

Los cadetes se movilizaron la tarde de este jueves 15 de agosto para exigir justicia por el caso de su compañera, imágenes que han sido ampliamente difundidas en redes sociales.

“Me dijo que me iba a hacer unos cuernos de diablillo” acusa cadete agredida

A través de redes sociales, trascendió un video en el que la cadete agredida por el coordinador Luis Octavio Encarnación Mendoza denunció las agresiones en su contra.

“El coordinador me golpeó en la cabeza, me hizo el PR… me hizo dos chichones en la frente y me dijo que me iba a hacer unos cuernos de diablillo porque se ve que soy muy tremenda”, aseguró la cadete.

En el clip, la mujer afirma que no es la primera vez que Encarnación Pedraza golpea a sus compañeras y compañeros y señala que la directora Karen Iliana Rubio no hizo nada y al contrario se empezó a reír de las agresiones.

La cadete aseguró que las agresiones ocurrieron porque ella estaba enchinándose las pestañas en el aula y tenía una coleta suelta a lo que Luis Octavio Encarnación Pedraza respondió con el castigo era ponerla a hacer ejercicios y luego le pegó.

Tras los hechos, la víctima dijo: “vengo a buscar un trabajo no a que me madreen”, a lo que el coordinador respondió que procediera con su parte. Esto significa ejercer medidas para que lo sustituyan.

En medio de gritos de "¡Justicia!, ¡Justicia!", sus compañeros afirman que no la dejaban salir luego de que la cadete fue con la médica a atender sus lesiones.

Los vecinos de la zona manifiestan su preocupación por los actos denunciados y al entablar conversación con la cadete, expresaron su inconformidad con la violencia en cualquiera de sus formas.

SSC asegura que ya atiende a los cadetes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que autoridades de la Universidad de la Policía, personal de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Unidad Especializada de Género y de Derechos Humanos, atienden a los cadetes que realizaron una manifestación.

Señalaron que escucharán sus peticiones e instalarán una mesa de diálogo tras las presuntas agresiones a la cadete.

