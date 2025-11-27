Tras el anuncio del paquete de reformas para proteger a las mujeres ante los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital que planteó la administración capitalina, Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, advirtió que este tipo de iniciativas tienen que partir de un análisis a profundidad y un diagnóstico de las fallas que obstaculizan a las mujeres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que el anuncio de reformas en materia penal lo que hace es “darle una visión punitiva a la problemática de la violencia”, sin que sea la solución más pronta ante la situación que enfrentan miles de mujeres.

“Las propuestas de reformas normativas primero tienen que partir de un diagnóstico para decir: en este tipo penal lo que está fallando es esto. ¿Cómo se sustenta? Que el Ministerio Público nos diga cuántos casos judicializa y cuál es el porcentaje de casos que regresa el Poder Judicial por fallas, digamos, de interpretación o por estos obstáculos normativos”, señaló.

Consideró que el anuncio se suma a las propuestas de la Federación en la materia, a partir del episodio de acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico, al cual calificó como “un acto muy simbólico de la violencia por razones de género que viven las mexicanas todos los días”.

“La respuesta ante ese hecho fue recordar que está el tema del acoso y abuso sexual e impulsar una serie de reformas sin realmente tener un diagnóstico de cuáles son las fallas ante esa violencia. Aquí creo que se repite con el anuncio que se hace ahora para el tema de abuso y acoso sexual. No digo que esté bien como está, pero justo que no se están realizando estas acciones a partir de una preocupación legítima, más bien (es) hacerlo por la oportunidad que hay”, afirmó.

Señaló que, además del tema normativo, la preocupación para las feministas es la problemática del acceso a la justicia incrustada en toda la estructura del sistema de justicia, que son las fiscalías y los Poderes Judiciales, sobre todo a nivel local.

En el marco del 25N, advirtió que no se había hecho ninguna sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, creado para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. La primera se realizó el 24 de noviembre, pero “sin plan de trabajo”.