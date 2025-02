Vendedores de la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, dijeron que el desorden que prevalece en el parque se debe a que la Secretaría de Gobierno (Secgob) permite más comerciantes de los acordados.

En la Plaza de la Solidaridad, ambulantes que antes vendían en la Alameda Central, señalaron que no tienen buena visibilidad, “pero sí dejan entrar a más y se quejan, pero no nos voltean a ver a nosotros”.

“En la reubicación de este [22 de] enero, el gobierno acordó darnos 87 lugares, y entre semana nada más nos da 12, y los fines nos da seis más, entonces le pedimos a la jefa de Gobierno [Clara Brugada] que nos den los espacios que acordamos”, dijo Elizabeth Martínez, líder de comerciantes de la comunidad mazahua.

El pasado 28 de enero, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, indicó que se permitiría el regreso de entre 60 y 90 vendedores ambulantes a la Alameda Central, quienes fueron retirados durante 15 días, de tal forma que no afecten el paso de los transeúntes y que “no se viera saturada”.

Sin embargo, explicó la comerciante, sólo de su grupo se acordó el ingreso de 87 vendedoras, de las cuales la Secgob únicamente permite que comercialicen 12, quienes ocupan el pasillo de este parque ubicado frente a Plaza Juárez y hacia la Fuente Américas.

Mencionó que esta cifra de vendedoras acordadas con la Secretaría de Gobierno se suma a la de la líder Guadalupe Arellano, quien el sábado pasado “ocupó nuestros lugares, porque el gobierno les dejó meter más, y tuvimos que replegarnos a avenida Juárez, porque no teníamos nuestros espacios”.

Explicó que por lo anterior, y por salirse de la zona de venta permitida, la dependencia no permitió este domingo a las vendedoras mazahuas ofrecer sus papas, chicharrones y raspados en la Alameda Central.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que la mayoría de las vendedoras mazahuas ofrecen su mercancía con pancartas que dicen “queremos un lugar digno para trabajar”.

Diana Chávez, comerciante de otro grupo de la Alameda Central, también denunció el ingreso descontrolado de ambulantes, provenientes de Tepito, el Barrio Chino y Eje Central, especialmente desde el 1 de octubre, en el cambio de administración.

“El problema es que cada vez entran ambulantes que no son contados y vienen a vender mercancía china, paca, lentes y cosas que no se deberían vender piratería en un parque. Aquí no es un tianguis, pero entran, sin ser contados, compañeros de Tepito, el Barrio Chino y Eje Central”, señaló.

Plaza de la Solidaridad

David Ortiz, líder de los vendedores de la Plaza de la Solidaridad, quienes vendían en la Alameda Central y fueron reubicados en 2012 por órdenes del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, aseguró que los más afectados del “desorden somos nosotros”.

“Yo no sé quién tenga la razón, al mismo tiempo entiendo que todos queremos ganarnos la vida y comer, pero ellos llegaron hace poco, algunos desde esta administración, y nosotros tenemos 13 años aquí peleando por un espacio en la Alameda, cosa que no se me hace justa”, argumentó.

Acusó que nunca han vuelto a tener ventas tan altas como cuando vendían en la Alameda Central. “Aquí no hay luz, en la noche ¿quién se va a acercar si no hay policías acá? Nos tapa la vista este tianguis de artesanías”.

Al mismo tiempo, comerciantes de colectivos feministas permanecen vendiendo en inmediaciones del Hemiciclo a Juárez y sobre Ángela Peralta.