A más de un mes que vecinos de varias colonias ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco instalaron un plantón afuera de un predio que el Gobierno capitalino pretendía habilitar como un albergue para migrantes, la convicción de los inconformes es que el lugar sea utilizado como casa de cultura o se convierta en un espacio recreativo.

Entre sus trabajos, los residentes se dan el tiempo para seguir resguardando el lugar, pues no quieren que “los madruguen” las autoridades. “Dejamos las vacaciones, no salimos con la familia y no descansamos, porque preferimos seguir resguardando el lugar, porque nos dijeron que por la madrugada, en cuanto nos descuidemos, se pueden adueñar del predio y no lo vamos a permitir.

“Nosotros seguimos con la propuesta que sea un espacio abierto al público para beneficio de los jóvenes y los niños de nuestra alcaldía. Lo que nos motiva es que cada día llegan más y más vecinos apoyándonos, seguimos recolectando firmas y esperando que las autoridades nos enseñen lo que quieren hacer aquí”, expuso Marisela, una de las vecinas inconformes.

Muestra del interés que tienen los habitantes de la zona para conservar ese predio son los eventos culturales que todas las tardes realizan en el predio en disputa.

“Queremos enseñarle a las autoridades que ocupamos más espacios culturales para los niños y jóvenes de Azcapotzalco, por eso desde hace tres semanas a partir de la tarde tenemos eventos culturales de diversos tipos, todo organizado por los propios vecinos y la gente asiste, eso es lo que se necesita aquí.

“Repetiremos, no es contra los migrantes, para ellos queremos un espacios bien diseñado, pensado y estructurado para las familias que llegan, las mujeres y las niñas, aquí estarían amontonados y eso no es justo ni para ellos que ya vienen de sufrir, ni para nosotros. De hecho, hemos propuesto que aquí mismo se haga una Utopía de las que quieren hacer en todos lados, en eso sí posiblemente estemos de acuerdo”, dijo Sandra Amezcua, otra de las vecinas en resistencia.

En el lugar, los vecinos reciben muestras de apoyo. Automovilistas tocan el claxon, unos más se acercan con agua o a preguntar qué deben hacer para mantener la resistencia. “Creo que es una causa justa, de hecho ya aguantaron un buen, no sé, creo llevan más de un mes y no han aflojado y eso es de admirarse”, expuso Ulises, otro habitante.

Este viernes, según informaron vecinos, sostendrán una segunda reunión con las autoridades capitalinas, pero advirtieron que aunque les muestran el proyecto, ellos seguirán en su postura de negarse a la construcción del albergue.