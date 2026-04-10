Vecinos acudieron esta mañana a las oficinas de la jefatura de Gobierno, en el Zócalo capitalino y entregaron más de 9 mil firmas recabadas en las 16 alcaldías, para exigir la reposición del proceso de elaboración del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México.

Posteriormente, acudieron al Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva (IPDP) a cargo de Patricia Ramírez Kuri y entregaron la misma cantidad de firmas.

Los vecinos coincidieron que hay declaraciones inexactas hechas por diversos funcionarios públicos del Instituto de Planeación y diputados del Congreso de la Ciudad de México, posiblemente por desconocimiento de las normas o del contenido del proyecto mismo.

Cecilia Aguilar, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) informó que entregaron tanto a la jefatura de Gobierno como al Instituto, 5 mil 528 firmas físicas recabadas y 4 mil 300 a través de la página chance.org.

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Acusan falta de consulta en Plan de Desarrollo CDMX; vecinos entregan firmas para reponer proceso. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Durante el mitin que se realizó a las afueras del edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento portaron mantas que decían, “Sin Participación Ciudadana real el PGD carece de Legitimidad”.

Señalaron que el IPDP debió haber convocado a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades públicas a la elaboración del diagnóstico y proyecto del PGD “cosa que no sucedió. A pesar de ello, en el texto del PGD dice que todos fueron convocados y participaron”.

Más tarde a las afueras del IPDP, se manifestaron también, integrantes de los pueblos originarios quienes señalaron que no fueron consultados sobre el PGD.

“En la Ciudad de México hay más de 190 pueblos y barrios y señalamos que estamos en desacuerdo con la forma en la que el instituto la voluntad y procesos de cada pueblo tiene y todo ese tipo de instrumentos tienen que ser consultados”, señaló Gil Reyes Fernández de Pueblo y Barrios Originarios Tlacopa, de Álvaro Obregón.

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