Tlalnepantla, Méx.— Habitantes de Viveros de la Loma, en Tlalnepantla, se improvisaron como “viene viene” para agilizar el tránsito en calles aledañas a Periférico Norte, ante el colapso vial por los cierres de las obras de rehabilitación.

Pasando el puente vehicular de la avenida Santa Mónica, Oscar, junto con otro compañero, comenzaron a dirigir el paso de los automovilistas para destrabar la circulación en la zona.

“Deberían de pensar en hacerlo en las noches cuando el tránsito es más ligero y no afectar”, dijo, ante las labores de rehabilitación que se llevan a cabo en horario diurno.

“Aquí nosotros hacemos la labor para apoyar un poco con la vialidad, también nos afecta en nuestro trabajo porque está cerrado”, comentó Oscar.

Habitantes y automovilistas reconocieron el impacto positivo de los trabajos de rehabilitación, sin embargo, cuestionaron la logística.

“Por una parte lo veo bien porque son obras que nos van a beneficiar en un futuro. Lamentablemente lo veo muy mal planeado porque aquí abajo pasa Periférico y están arreglando; que bueno, pero aquí en la avenida Santa Mónica se les ocurre al mismo tiempo hacer otras obras de reencarpetamiento. ¿Qué es lo que sucede? Saturan los caminos”, dijo Sergio Arraigada, habitante de Viveros del Valle.

Sergio señaló que actualmente del Puente de Santa Mónica al WalMart de Viveros tarda en llegar más 30 minutos en auto, cuando normalmente son cinco minutos.

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