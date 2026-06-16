Autoridades capitalinas implementarán un operativo de movilidad y seguridad para garantizar el traslado de quienes acudan al partido de Uzbekistán contra Colombia, que tendrá lugar la noche de este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

Si bien, el partido está programado para las 20:00 horas, los medios de transporte que brindarán transporte a quienes acuden al estadio comenzarán a operar a partir de las 14:00 horas; y las puertas del recinto se abrirán a partir de las 16:00 horas, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

“Hemos visto que si acercamos de manera temprana a los usuarios, pueden disfrutar y así evitamos grandes aglomeraciones a la entrada”, dijo, al precisar que el servicio de salida estará abierto hasta el último pasajero que pueda disponer de transporte, hasta el día 18 de junio, pasadas las 0:00 horas de la noche.

⚽🚦 Si asistirás al partido Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México, consulta con anticipación los accesos habilitados y las medidas de movilidad implementadas en la zona para facilitar tu llegada. 🏟️🏆



#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/mj5bu5YIwB — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 16, 2026

Lee también Binomios caninos de la Defensa vigilan el FIFA Fan Fest del Zócalo; también participan policías capitalinos y de género

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario indicó que también se pondrán en marcha los servicios de Park and Ride, mismos que consideró como “exitosos” durante el partido inaugural del pasado 11 de junio, así como en los partidos previos al inicio del Mundial.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que al igual que se hizo en el partido México-Sudáfrica, para el de este miércoles 17 de junio se desplegarán 11 mil 219 elementos, los cuales se van a dividir entre el estadio, el Fan Festival del Zócalo y los 18 festivales futboleros.

[Publicidad]

“Tan sólo en el Estadio Ciudad de México vamos a desplegar más de 7 mil 800 elementos. En el Fan Festival vamos a tener más de 3 mil 400 elementos y en los Festivales Futboleros tendremos 291 elementos en cada uno de los espacios donde se va a estar transmitiendo el juego”, indicó.

vr