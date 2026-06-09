La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para la adquisición de plantas de ornato, incluidas el cempasúchil, para el mejoramiento de la imagen urbana y el embellecimiento de las áreas verdes de la Ciudad, así como del Paseo de la Reforma, para la entrega en el mes de octubre de 2026.

Entre las plantas que se buscan adquirir destacan 138 mil 909 piezas de flores de cempasúchil malvón, más de 55 mil metros cuadrados de alfombra de pasto natural, así como duranta, agapanto, gazania, lirio persa, amaranto, rocío, dalia, entre otras, de cada una se solicitan 68 mil piezas.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más