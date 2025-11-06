A dos meses de que concluya el periodo para la expedición de la nueva licencia permanente tipo “A”, usuarios capitalinos reportan dificultades para completar el trámite ante la falta de citas disponibles en la plataforma digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Aunque en algunos módulos no se observan largas filas, los solicitantes aseguran que el sistema de citas permanece saturado, lo que impide avanzar con el procedimiento pese a haber cubierto el pago correspondiente.

Tal es el caso de Julián, un joven que realizó su pago desde septiembre y no ha logrado concretar una cita para obtener su licencia. “He intentado todos los días entrar al portal, pero no hay fechas disponibles. En los módulos me dicen que sin cita no pueden atenderme”, relató.

De acuerdo con los testimonios de varios usuarios, esta situación se repite en distintos puntos de la ciudad, donde personal de atención les indica que sin una cita confirmada no es posible llevar a cabo el trámite, aun cuando los módulos no presentan aglomeraciones.

La licencia permanente tipo “A” comenzó a expedirse nuevamente en 2024 y su periodo de solicitud concluirá a finales de diciembre de 2025. Sin embargo, la falta de citas podría dejar a muchos conductores sin la posibilidad de obtener el documento antes del cierre del programa.

