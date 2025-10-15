La mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en distintas líneas, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, varios usuarios reportaron en x que los trenes permanecieron detenidos hasta por 15 minutos: “La Línea 3 son 10 minutos parado en cada estación, dirección Indios Verdes, ¿qué pasó ahí?”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Muevan la Línea 3, 15 min detenidos en La Raza”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.”

En la Línea A, los pasajeros también expresaron inconformidad por la lentitud del servicio: “¿Se está inundando la Línea A? ¿Sacaron un tren a revisión? ¿Se cayó una catenaria, un perro, paraguas o celular a las vías? Mi duda radica en que en 22 minutos apenas se avanzó dos estaciones”, cuestionó un usuario, mientras otro agregó: “Todo el día a toda hora tiene que ir lenta la Línea A. Línea A del asco. ¡Qué pasa?!”.

El STC respondió a través de su cuenta oficial: “Buen día. Al momento la Línea A no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes.”

La Línea 7 también fue señalada por demoras: “Línea 7, estación Tacuba en dirección Barranca del Muerto, 10 minutos sin pasar un tren”, escribió una persona; otro comentario añadió: “Agilicen Línea 7, caray de nada sirve salir con anticipación si de todos modos por el Metro se llega tarde”.

El Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7.”

En la Línea 12 también se reportaron retrasos: “Órale, avancen la L12, más de 10 minutos sin avanzar”, se lee en una publicación, otro pasajero reclamó: “Ahora qué pasa con la Línea 12, dejen de hacer base. Línea 12 no avanza y en cada estación se queda detenida.”

