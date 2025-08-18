Más Información

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes ; Sebastán Cáceres estuvo en el ring apoyándola

Ninel Conde, tercera expulsada de la Casa de los Famosos; ahora los cuartos quedan así

Supernova Orígenes: Franco Escamilla no tuvo rival; vence al Escorpión Dorado en el Palacio de los Deportes

Debido a la reparación de dos socavones sobre la calzada Ignación Zaragoza, los automovilistas y vecinos piden que se aceleren los trabajos.

“Si no se apuran, en las mañana y en las tardes será súper complicadísimo. Estamos rogando para que ya no llueva o nos hundimos todos”, afirma una habitante de la zona.

El temor de los automovilistas es que se siga expandiendo el hoyo porque esa avenida es usada todo el tiempo por camiones pesados.

“Estamos ya pensando en tomar otro camino, la bronca es que aquí pasa puro tráiler y camión que salen o llegan a la Central de Abastos o se van rumbo a Puebla, entonces eso sigue ablandando la tierra”, dice Rodrigo, mientras personal de la Secretaría del Agua trabaja en las oquedades.

