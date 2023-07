El diputado federal del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México exige a las dirigencias de Va por México, definir ya el proceso para contender por la candidatura a la capital del país, pues considera que el Presidente ya adelantó no solo a las corcholatas nacionales, sino también a sus corcholatitas en la capital.

En entrevista con EL UNIVERSAl pide a los otros aspirantes, que una vez iniciada la contienda, quienes tengan cargos pidan licencia para que haya piso parejo.

Anunció sus aspiraciones hace varias semanas, ¿cómo va todo en esa materia?

—Estoy muy contento del recibimiento que hay, hemos hecho planteamientos de la solución de los problemas concretos de la gente; el agua, los baches, el Metro, la inseguridad y he estado en foros en distintos espacios, en distintos medios, hay muy buena recepción en las redes, buenos comentarios, la gente ve con buenos ojos que haya una nueva forma de hacer política, menos acartonada y con nuevos rostros.

¿Ya recorrió las alcaldías? ¿Cómo va en esta labor a ras de tierra?

—Estoy concluyendo. Esta semana habré recorrido todas las alcaldías, estoy haciendo eventos, donde más que hablar, escucho, quiero escuchar para ir mapeando por delegación las problemáticas, es muy distinto la problemática de Cuajimalpa que la que tiene Iztapalapa, en algunos alcaldías se inundan, en otras no hay agua, entonces estoy escuchando a la ciudadanía.

¿Cuáles son sus principales propuestas para la capital del país?

—Primero, he buscado a expertos en las distintas materias, que no serían un gabinete, pero que han sido actores políticos y funcionarios de muy alto nivel, para ir conformando una propuesta que sea viable y sólida. Por poner solo un ejemplo, he estado platicando con (Miguel Ángel) Mancera de la procuración de justicia en la Ciudad, y con Manlio Fabio Beltrones en su visión de cómo debería yo implementar un gobierno verdaderamente de coalición y así podría seguirme con alguna exsecretaria de Desarrollo Social porque quiero que me ayude a que los programas no sean clientelares, no quiero ser todólogo, quiero construir un plan de gobierno de la mano de los expertos académicos.

¿Cómo ve esta administración?, ¿cuáles considera que son los principales problemas de esta capital?

—Primero te diría ¿cuál administración?, si no hay mantenimiento en la Ciudad, olvídate nuevas obras, basta ver las calles, las luminarias, los baches, las coladeras, regresamos a alguien que estaba más preocupada por quedar bien con el Presidente que quedar bien con los chilangos, cuando quitaron las escuelas de tiempo completo que en la Ciudad de México, lo que hizo Claudia fue aplaudir, que las madres capitalinas se frieguen ¿no?, eso no puede seguir pasando, hay que defender a los chilangos, defender la capital y darle mantenimiento profundo.

¿Ha platicado con las dirigencias? ¿Hay apoyo para Luis Cházaro?

—Tengo buena relación con los presidentes nacionales Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano (PRD) y Alejandro Moreno (PRI), sin embargo, en la Ciudad no pueden ser los jefes de partido los que decidan, y por lo tanto yo creo que para la Ciudad de México hay que repetir un método proporcional al que se está aplicando para la candidatura presidencial, quizá no tantas firmas, pero sí podríamos tener firmas, que haya debate, una encuesta, y que finalmente los chilangos decidan. Yo he hablado con (Santiago) Taboada, hablé con Adrián Rubalcaba, y creo que todos estamos porque haya un método que legitime, hay consenso.

¿Considera que ya es urgente que empiece este proceso en la capital?

—Sí, porque el Presidente ya adelantó no solo los nacionales, ya adelantó también los tiempos de la ciudad, ya hay corcholatitas en la capital y nosotros no podemos perder el tiempo. Yo pediría que de inmediato haya una reunión como las hubo en la parte nacional, ya está la fórmula, la ciudadanía, y por eso creo que en la Ciudad de México estamos en muy buen tiempo de iniciar un proceso similar.

¿Considera que en la Ciudad de México, quienes aspiren a la candidatura deben de pedir licencia?

—Yo pediría licencia, creo que hay que estar dedicado y creo que todos deberíamos pedir licencia a los cargos que tenemos, no se puede uno recargar en un cargo o utilizar recursos públicos, aquí en la Cámara no los hay, pero en las alcaldías sí, no sería bien visto que alguien que es un alcalde en funciones esté recorriendo la Ciudad porque se podría prestar a que está utilizando, aunque no lo haga, los recursos públicos.

Habla de corcholatitas de Morena, ¿Cómo las ve?, ¿les tiene miedo?

—Yo no le tengo miedo ni al diablo, pero no voy a opinar de ellos porque justamente nosotros lo que tenemos que hacer es lo opuesto de Morena a través de un método democrático, de los que sí voy a hablar es de los que han dicho que aspiran en la coalición Va por la Ciudad de México, quienes merecen todo mi respeto, ningún miedo a Morena y sí dejar claro que la Ciudad de México merece un gobierno a la altura de su gente y este gobierno no lo ha sido, vamos a ganarles, vamos a sacarlos de aquí.



