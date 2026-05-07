De cara al inicio de operaciones del Centrobús, el 8 de mayo, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) trabaja en la instalación de tótems y el reordenamiento de los comerciantes ambulantes por las calles donde pasarán las unidades eléctricas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, informó que se están poniendo los tótems informativos luego de haber obtenido los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

?”Estamos trabajando para lograr el objetivo y que estos estén en tiempo y forma. Se le está invirtiendo mucho para que así sea y esta ruta beneficie a muchos usuarios, teniendo todo listo para el día de la inauguración”, comentó.

El día de la presentación del proyecto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) detalló que los tótems cuentan con tecnología táctil y sistema braille para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, además de proporcionar información sobre los tiempos de llegada y las paradas.

?En un recorrido realizado por la ruta del Centrobús, se constató la instalación de estas estructuras en las calles República del Salvador, Belisario Domínguez, República de Venezuela y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

En avenida Circunvalación también se observaron trabajos en la banqueta por parte de personal de la ACH, quien confirmó que las labores forman parte de la preparación para la llegada de este transporte.

Respecto a los vendedores en la zona, Cervantes Godoy indicó que mantienen el diálogo con dirigentes de comerciantes de Circunvalación para liberar el carril confinado y proponer opciones de reubicación.

?”Ya se está dialogando con ellos, se les están proponiendo opciones y vamos a mejorar la zona con temas de mantenimiento, iluminación y pintura para las vallas metálicas, para que el Centrobús opere en condiciones óptimas”, comentó.

El titular de la ACH precisó que en el tramo de Belisario Domínguez las unidades compartirán carril con el Metrobús, por lo que se han intensificado los operativos.

“Estamos haciendo operativos permanentes para que no se invadan los carriles, buscando que la movilidad sea fluida y segura para todos los que transitan por el primer cuadro”.

El Centrobús, o Ruta de las Heroínas Indígenas, tuvo una inversión de 111 millones de pesos. Tendrá dos circuitos de servicio en el primer cuadro de la Ciudad, y el pasaje tendrá un costo de cinco pesos.