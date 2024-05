El lunes 29 comenzaron las pruebas operativas de las unidades del Trolebús Aztecas, sin embargo, algunas de las estaciones siguen en construcción, y a pesar de que los carriles destinados a las unidades han sido confinados y delimitados, varios conductores de autobuses, vehículos particulares y motociclistas suelen invadirlos además de que muchos aprovechan el espacio para estacionarse irregularmente.

Algunas pocas de estas unidades hacen recorridos paulatinos en distintos horarios, haciendo viajes de reconocimiento sin pasajeros con el fin de que sus operadores conozcan el trayecto y estén habituados para cuando la línea sea abierta.

“Sí me ayudaría muchos cuando la abran porque vivo por Perisur y luego para llegar al centro es un relajo y esta me dejaría directo en la Línea 2, solo hay que esperar a que la abran y que la gente no se esté metiendo a los carriles”, comentó Cynthia Ramírez, habitante de la zona sur de la Ciudad de México.

Trolebús Aztecas logra tiempos previstos pese a invasiones de carriles confinados, afirman trabajadores. Foto: Jorge Medellín

Esta nueva línea recorre toda Avenida Aztecas y tiene una longitud de 14.6 kilómetros de ida y vuelta además de que contará con 40 unidades qué pasarán por 17 estaciones en aproximadamente 30 o 35 minutos, algo que reducirá tiempos de traslado de 115 mil habitantes de la zona de Pedregales de la Alcaldía Coyoacán según informó el Jefe de Gobierno Martí Batres en conferencia de prensa.

En este sentido, trabajadores de las distintas estaciones afirmaron que las unidades si han logrado hacer el recorrido en los tiempos previstos a pesar de transitar la línea por primera vez y las diversas invasiones a los carriles confinados.

La estaciones de dichas línea serán: Perisur, Cefiro, Alborada, Imán, Rey Papatzin, Rey Moctezuma, Rey Tepalcatzin, Reyna IIxtixochitl, Cantil, Eje 10, Pacífico, Los Pinos, División del Norte y Central del Sur

La Secretaría de Movilidad externó que darán aviso en próximos días sobre la apertura de la línea que conectará la zona de Taxqueña con Perisur.





