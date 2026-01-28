Más Información

Un hombre resultó lesionado luego de que el vehículo que conducía fue impactado y arrastrado por un tren, la mañana de este martes, en el cruce de avenida Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor quedó prensado al interior del automóvil tras el fuerte choque con el convoy ferroviario, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron las maniobras para liberar al lesionado, quien posteriormente recibió atención prehospitalaria.

Tren impacta y arrastra automóvil en la GAM; conductor resulta lesionado en Circuito Interior. Foto: Especial
Tren impacta y arrastra automóvil en la GAM; conductor resulta lesionado en Circuito Interior. Foto: Especial

Autoridades informaron que el conductor ya fue rescatado y liberado; sin embargo, unidades de emergencia continúan laborando en la zona para asegurar el área y retirar el vehículo siniestrado. El incidente generó afectaciones a la circulación en el cruce de Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior.

Al lugar acudieron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar en las labores viales y resguardar la zona, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.

