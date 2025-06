Luego de las movilizaciones realizadas el pasado miércoles 18 de junio, integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM) y diversos colectivos de trabajadores de plataformas digitales agradecieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) por haber facilitado un diálogo respetuoso con autoridades federales, en busca de mayor claridad sobre la implementación de la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales.

La movilización reunió a cientos de repartidores y conductores que salieron a las calles para expresar sus inquietudes respecto al impacto que esta reforma podría tener en sus ingresos y condiciones laborales. De acuerdo con RUM, el objetivo de la protesta fue exigir una mesa de trabajo tripartita, con presencia del gobierno, plataformas digitales y trabajadores, ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a sus solicitudes previas.

Tras más de seis horas de protesta, se logró establecer un canal de diálogo con la Segob.

En la reunión realizada el jueves 19 de junio en las instalaciones de dicha dependencia, también participaron representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la STPS, quienes se comprometieron a dar a conocer el próximo 25 de junio los lineamientos del programa piloto de seguridad social para personas que laboran en plataformas digitales.

Como parte de los acuerdos, se habilitará un micrositio oficial para centralizar toda la información relacionada con este piloto, con el fin de brindar mayor certeza y transparencia a quienes dependen económicamente de estas actividades. Asimismo, se programó una reunión de seguimiento para el martes o miércoles de la próxima semana.

Desde RUM y los colectivos participantes se reiteró que no existe un rechazo a la reforma como tal, sino un llamado a garantizar que ésta sea clara, inclusiva y que no afecte negativamente los ingresos ni la flexibilidad laboral de quienes trabajan en las plataformas. “Queremos una reforma que funcione, no que destruya”, subrayaron.

Los trabajadores también solicitaron a las plataformas digitales que respondan al llamado de las autoridades y se sumen a las mesas de diálogo para discutir temas fundamentales como el ingreso neto. Recordaron que, para miles de conductores y repartidores, esta actividad representa su principal fuente de ingresos, por lo que cualquier decisión debe tomarse en coordinación con todas las partes involucradas.

Finalmente, los colectivos reconocieron el papel mediador de la Sedob para evitar una mayor confrontación, especialmente tras el despliegue de granaderos por parte del gobierno capitalino durante las protestas. Reiteraron su disposición al diálogo, siempre bajo condiciones de respeto mutuo y transparencia.

“Lo único que pedimos es ser escuchados y que se nos tome en cuenta en las decisiones que afectan nuestro trabajo y sustento”, concluyeron.

