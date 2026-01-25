Más Información
Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad
Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma
NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber
Nezahualcóyotl, Méx.- Luego de más de cinco horas de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio de pastizales registrado en la avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de ambos municipios acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que se extendiera a zonas cercanas.
Fue alrededor del mediodía cuando los habitantes comenzaron a reportar en los números de emergencia, así como en redes sociales, el siniestro.
Lee también Cita para comprar un auto termina en asalto en Álvaro Obregón; SSC detiene a tres y recupera el dinero
Una columna de humo negro y gris fue visible a varios kilómetros, a causa de la intensidad del incendio y a las condiciones del viento.
Más de ocho camiones cisterna llegaron al lugar para sofocar las llamas que quedaron controladas a las 17:00 horas, el humo disminuyó.
Las autoridades municipales dieron a conocer que no había personas lesionadas.
En tanto se exhortó a la población a mantener la calma, mantener cerradas las puertas y ventanas hasta que se disipara el humo.
“Sin Refugio no hay Mundial”; animalistas a favor del Refugio Franciscano toman las calles de la CDMX
aov/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]