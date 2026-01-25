Nezahualcóyotl, Méx.- Luego de más de cinco horas de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio de pastizales registrado en la avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de ambos municipios acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que se extendiera a zonas cercanas.

Fue alrededor del mediodía cuando los habitantes comenzaron a reportar en los números de emergencia, así como en redes sociales, el siniestro.

Momentos del incendio en límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Foto: Valente Rosas, EL UNIVERSAL

Una columna de humo negro y gris fue visible a varios kilómetros, a causa de la intensidad del incendio y a las condiciones del viento.

Más de ocho camiones cisterna llegaron al lugar para sofocar las llamas que quedaron controladas a las 17:00 horas, el humo disminuyó.

Las autoridades municipales dieron a conocer que no había personas lesionadas.

En tanto se exhortó a la población a mantener la calma, mantener cerradas las puertas y ventanas hasta que se disipara el humo.

