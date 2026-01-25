Más Información

Nezahualcóyotl, Méx.- Luego de más de cinco horas de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio de pastizales registrado en la avenida , en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de ambos municipios acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que se extendiera a zonas cercanas.

Fue alrededor del mediodía cuando los habitantes comenzaron a reportar en los números de emergencia, así como en redes sociales, el siniestro.

Momentos del incendio en límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Foto: Valente Rosas, EL UNIVERSAL
Una columna de humo negro y gris fue visible a varios kilómetros, a causa de la y a las condiciones del viento.

Más de ocho camiones cisterna llegaron al lugar para que quedaron controladas a las 17:00 horas, el humo disminuyó.

Las autoridades municipales dieron a conocer que no había personas lesionadas.

En tanto se exhortó a la población a mantener la calma, mantener cerradas las puertas y ventanas hasta que se disipara el humo.

