Toluca, Méx. Tras el linchamiento de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación en la localidad de Rancho Colorado, en el municipio de Jiquipilco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez informó que se mantiene la investigación en torno al tema, además hizo un llamado a la población a no realizar justicia por propia mano.

“Jiquipilco ha mostrado un índice a la baja en lo que se refiere a homicidios, lamentablemente este hecho pues sí es muy lamentable y tenemos que dar atención como a todos, sí está el proceso de investigación, ahorita de hecho hay un detenido, pero la intención sobre todo es invitar a la población a que nos ayude a denunciar, lo que pedimos es que la ciudadanía denuncie toda situación de alteración o afectación en esa parte de robos, de asaltos, de extorsiones y que nos ayude también a que nos den ese voto de confianza.

Sabemos que a veces es complicado porque la ciudadanía a veces puede estar un tanto molesta, un tanto desesperada, pero tienen que apoyarnos a darnos esa confianza para aplicar lo que se tenga que aplicar y conforme a la ley, porque no me gustaría que se hiciera esa justicia por propia mano, porque no es conveniente para todos nosotros”, señaló.

Gómez Álvarez detalló que en próximos días el gobierno estatal implementará algunas acciones para fomentar los valores entre los jóvenes, quienes se han convertido en el blanco de la delincuencia.

"Nos preocupan y también nos ocupan los jóvenes; fíjate que estábamos viendo que tenemos que trabajar con nuestra sociedad la parte de fomentar los valores, la parte de cuidar a nuestra población joven, que es la que nos preocupa también mucho, y ya como gobierno daremos a conocer algunas acciones que tenemos pendientes a fortalecer la cuestión de los valores, el respeto, pero también el compromiso actuar de manera adecuada”, dijo Gómez Álvarez.

