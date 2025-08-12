Tras la fuerte lluvia que se registró la madrugada de ayer y dejó inundaciones en la Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a hacer una revisión “calle por calle” y arreglar todo el drenaje dañado en la colonia San Juan de Aragón VI sección, una de las más afectadas.

Tras hacer una visita a los domicilios afectados, la mandataria afirmó que será una revisión “profunda” para cambiar o reparar todo el drenaje que se encuentre dañado.

“Lo que vamos a hacer es la revisión de toda la infraestructura de drenaje de todas las calles. Infraestructura que esté rota, infraestructura que ya no sirva por alguna razón. Infraestructura -me estoy refiriendo a la tubería del drenaje que no sirva- se tiene que cambiar. ¿Sí? Porque entonces, de nada sirve resolver el taponamiento si tenemos un problema en drenaje”, dijo.

Lee también: Delfina Gómez lamenta asesinato de menores Fernando y Dulce en Edomex; "debe ser para nosotros una situación de vergüenza", reconoce

Foto: Frida Sánchez

Para estos trabajos, la mandataria pidió al titular de la Secretaría de Gestión del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, dividirse en cinco brigadas para hacer la revisión del drenaje, y pidió que el diagnóstico de todas las calles esté listo el próximo viernes.

Además, explicó que limpiarán con cloro todos los domicilios y calles afectados.

“Este es un problema que venimos acarreando desde hace muchos años”, expuso un vecino de la colonia San Juan de Aragón VI sección a la jefa de Gobierno.

Lee también: En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

Con sus viviendas aún afectadas por las lluvias de la noche del lunes, los vecinos acusaron que las inundaciones no es un problema nuevo, pues señalaron que el 14 de agosto de 2024 también sufrieron una inundación severa.

Otros pidieron a la mandataria hacer un plan preventivo para esta zona, sobre todo, al encontrarse tan cerca del Bosque de Aragón, además de que es una colonia con infraestructura de casi 60 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr