Tras destrozos contra Luis R. Conriquez, Edomex exhorta a no hacer apología de la violencia; vigilará la Feria del Caballo en Texcoco Pidió a la sociedad no hacer apología de la violencia, hecho que el cantante tomo en cuenta y no quiso cantar corridos

Edomex exhorta a no hacer apología de violencia (12/04/2025). Foto: Especial