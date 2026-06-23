Naucalpan, Méx.— El municipio de Naucalpan anunció la puesta en marcha de un mega operativo de inspección y clausura de chelerías en distintos puntos del municipio, luego de la agresión armada que se registró la noche del domingo en Ahuizotla, en un punto de venta de alcohol donde tres personas resultaron heridas. De acuerdo con el reporte oficial, los lesionados fueron trasladados para su atención médica y su estado de salud es estable.

Esta medida preventiva será integral y abarcará diversas colonias para verificar la operación de chelerías, detectar posibles irregularidades administrativas y actuar en consecuencia en los establecimientos que incumplan con la normativa vigente, indicaron las autoridades.

Agregaron que se busca contener riesgos asociados a la operación de giros irregulares y prevenir hechos violetos vinculados a su funcionamiento.

Además, la Guardia Municipal mantendrá presencia en zonas con mayor incidencia, y las inspecciones serán de forma coordinada con áreas municipales correspondientes.

En agosto de 2025, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, anunció un primer operativo contra la venta irregular de alcohol.

Miguel Adolfo Becerril, director de Desarrollo Económico, señaló que entre 4% y 5% de unidades económicas venden alcohol.

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