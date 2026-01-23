Toluca. – Tras nueve años de estar recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Lorena “N” logró su libertad anticipada, su caso se convierte en el primero de externamiento del 2026, a través de la estrategia Mujeres Privadas de la Libertad.

Para acceder a la libertad anticipada, se revisa caso por caso, de manera individual; se toma en cuenta el tiempo de la sentencia y el buen comportamiento; posteriormente se procede a la canalización y análisis entre la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública (IDP) y el proceso concluye con la evaluación del comité técnico y resolución.

Lee también Aplazan audiencia de vinculación a proceso de menor de edad que presuntamente baleó a adolescente en Tlatelolco; será el 27 de enero

Posterior a la liberación, personal de la SeMujeres da seguimiento y acompañamiento durante seis meses y ofrece vinculación con las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), en caso de requerir asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social.

Durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, un total de 54 mujeres han recuperado su libertad con esquema interinstitucional, coordinado por la Secretaría de las Mujeres.

El acompañamiento integral a las personas privadas de la libertad, en el que participan la Secretarías de las Mujeres (SeMujeres), de Seguridad (SSEM) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), ofrece una segunda oportunidad de vida mediante la reinserción social con respeto a los derechos humanos y la garantía de acceso a la justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl