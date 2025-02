Acolman, Méx.— Luisa, Hortensia, Ivonne, Nadia y Ana, tienen algo en común: son operadoras del transporte exclusivo para mujeres en una de las zonas más peligrosas del Valle de México, pues en sus trayectos cotidianos pasan por colonias de Ecatepec, Tecámac y Acolman, las cuales registran alta incidencia delictiva.

Esa fue una de las razones para que se creara el transporte rosa para ellas, pues en las líneas convencionales prevalece el acoso sexual, tocamientos y robos constantes.

Y fueron las mismas usuarias las que demandaron a las rutas que ofrecieran un servicio sólo para ellas y que fueran mujeres operadoras.

La primera que respondió a esas peticiones fue la línea Autotransportes San Pedro Santa Clara, la cual diseñó la de Indios Verdes a Real Del Valle, en el municipio de Acolman.

“El principal motivo por el que se creó la ruta es la seguridad, para que las mujeres viajen seguras y tranquilas, esto tuvo más auge por el programa Mujeres al Volante, a partir de ahí tuvimos más aceptación con la gente, gracias a la empresa, al gobierno que nos ha apoyado, se redujo el índice de asaltos, de tocamientos, porque las mujeres sufrían abuso sexual y todo esto se hizo pensando en ellas”, comentó Juan Sebastián Reséndiz, subdirector de Indios Verdes de la empresa de transporte.

Formalmente se puso en operación esa línea hace unas semanas con la denominación de “transporte rosa”, pero el servicio tiene más de dos años que se brinda en ese ramal y desde entonces se redujeron a cero los robos a las usuarias, los acosos y tocamientos contra ellas.

“Ahorita estoy ofreciendo el servicio de transporte rosa de Real del Valle a puras mujeres. Donde va dejando pasaje hay muchas colonias y en esa colonia hay focos rojos. Se sienten más seguras de que vaya una mujer con ellas”, contó Nadia Monroy, una de las 30 mujeres que operan una unidad de transporte exclusiva para ese sector de la población.

“Nunca imaginé hacerlo, se siente padre, ser como una competencia que era para hombres, pues es muy padre la verdad. Yo tenía algo de nociones porque mi papá también era chofer, entonces me decía súbete yo te digo, sí era padre que me enseñara. Ahora las pasajeras me dan las gracias y me felicitan por ser mujer”, comentó Ivonne Pérez, otra de las conductoras.

“Casi un año llevo trabajando, ha sido muy bueno, no hemos tenido ningún conflicto hasta el momento. Me siento a gusto estando trabajando aquí, estoy muy satisfecha de estar en la parte del servicio exclusivo para mujeres. Se sienten bien porque ya se sienten más a gusto de que una como mujer les ofrezca el servicio, se sienten más cómodas, pueden expresarse mejor, ya no tienen tanto conflicto como con los hombres” relató Ana, otra de las operadoras.

Hortencia Bautista empezó en esta actividad en el servicio convencional, en el que los pasajeros eran hombres y mujeres, pero desde hace algunas semanas se dedica de manera exclusiva a hacerlo sólo para ellas.

“Me siento más segura, más comodidad para mí, como para las pasajeras. Cuando ven que es una mujer que conduce se sienten más seguras, más tranquilas, tanto los familiares en sus casas, como ellas que viajan con nosotras”, narró.

Luisa Falcón tiene 22 años y es una de las más jóvenes que se dedican a esa actividad, lleva tres años en esa labor que tradicionalmente era para hombres.

“Mi idea nació porque es la seguridad de todas nosotras, viajamos más seguras y se sienten más seguras siendo una como mujer, como operadora. La verdad es muy tranquilo, como todo siempre hay problemas, pero todo muy neutro. Con las mujeres luego llegan a tener problemas, pero muy fuera de lo común, hay veces que luego llegan a tener conflictos entre ellas, pero nada que afecte al servicio”, explicó.

Además de conducir las unidades en esa ruta, son ellas las que ordenan la fila en el andén del paradero del Metro Indios Verdes y las que las suben a las vagonetas.