CAMe prevé hasta seis contingencias por Ozono en el Valle de México; de febrero a junio se espera un escenario mayormente seco, afirman

En este 2025, se espera que se registren entre 4 y 5 ondas de calor y hasta seis contingencias por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), parámetros inferiores al año pasado, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Las autoridades explicaron que de febrero a junio se suscitará un escenario mayormente seco, donde la temporada de Ozono se hace presente.

En estos meses, las condiciones climáticas están caracterizadas por altas temperaturas, escasa humedad, intensa radiación solar y vientos débiles, lo que favorece la formación y acumulación de Ozono en la atmósfera.

“Los registros históricos muestran una tendencia positiva de que tanto las temperaturas mínimas como las máximas en México están aumentando y esto no es una excepción para la región de la CAMe. El siguiente es que la región de la CAMe en la última década ha presentado un mayor número de ondas de calor y con mayor duración. Sin embargo, la posibilidad de que se repita el escenario del año pasado es baja”, apuntó el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, Fabián Vázquez.

Recordó que el año pasado fueron condiciones extremas que detonaron seis ondas de calor.

Aunque dijo, que no hay forma de predecir cuando se registrarán dichas ondas de calor, en marzo y abril probablemente se presente la primera condición.

“Generalmente a finales de marzo empiezan las primeras ondas, lo más intenso el año pasado fue en abril justo, pero no, no es posible saber ahorita cuándo empiezan las ondas de calor”, sostuvo.

En tanto el coordinador de la CAMe, Víctor Hugo Páramo expuso que serán entre tres a seis contingencias por Ozono que es cifra menor a las 11 que se suscitaron el año pasado.

Explicó que el año pasado se rompió el récord con 11 contingencias por ozono, “ fue algo que no ocurría. La última vez que habíamos tenido un número tan elevado fue en el 2016 con 10 contingencias. Entonces, también vemos que la mayoría de las contingencias tienen una duración de un día, que es un patrón que se ve a lo largo del tiempo. Aquí lo interesante es el pronóstico que se está haciendo para este año. Este pronóstico es un pronóstico de corte estadístico que hace la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y el estimado es que el número de contingencias se encuentra entre 3 y 11 días con concentraciones superiores al umbral de declaración de la contingencia”,‘señaló.

