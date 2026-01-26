Toluca, Méx. — Ante los riesgos físicos y el impacto ambiental que representa el ingreso no autorizado, autoridades estatales mantienen operativos permanentes para impedir el acceso al Nevado de Toluca, cuyo cierre continúa vigente hasta nuevo aviso.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste en los principales caminos y senderos que conducen al volcán, donde se realizan filtros, revisiones y patrullajes preventivos, en coordinación con la Policía Municipal de Zinacantepec.

Las acciones se concentran en zonas consideradas de alto riesgo por la presencia de nieve, hielo y terreno inestable, con el objetivo de evitar ascensos a pie, en bicicleta o mediante vehículos todoterreno. A estas labores se suma la vigilancia aérea del Grupo Relámpagos, que realiza recorridos diarios para detectar intentos de ingreso por rutas no autorizadas.

Vigilancia en el Nevado de Toluca. Foto: Especial

De acuerdo con autoridades estatales, los sobrevuelos, hasta dos por día, dependen de las condiciones climatológicas, permiten ampliar el monitoreo del Área Natural Protegida y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad. En estas tareas participa personal especializado en operaciones aéreas, rescate y atención prehospitalaria.

El acceso a la zona de las lagunas, así como el uso de cuatrimotos, buggies y razers, permanece estrictamente prohibido, una medida que busca prevenir accidentes y evitar daños al ecosistema. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha reiterado que el ingreso al volcán no está permitido debido a los riesgos que implica para visitantes y al deterioro ambiental que puede generar.

Las autoridades advirtieron que ingresar sin autorización puede derivar en sanciones conforme a la normatividad vigente, además de poner en peligro la integridad de quienes intenten ascender.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad estatal llamó a la población a respetar el cierre y atender las indicaciones oficiales, así como a reportar cualquier emergencia o actividad irregular a través del 9-1-1 o del 089 de Denuncia Anónima.

