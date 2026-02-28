Más Información
Ecobici anunció suspensión de cicloestaciones por el concierto de Shakira que se llevará a cabo mañana domingo.
El sistema informó en sus redes sociales que dejarán de operar 11 cicloestaciones durante el 1 de marzo y se reactivará la operación el lunes 2 de marzo.
- CE 43 Revillagigedo - Juárez
- CE 52 Hidalgo - Trujano
- CE 55 5 de Mayo - Bolívar
- CE 65 Marconi - Tacuba
- CE 88 2a Cerrada de 5 de Mayo - Palma
- CE 89 República de Guatemala - Monte de Piedad
- CE 90 José María Pino Suárez - Corregidora
- CE 94 Lic. Verdad - Moneda
- CE 95 20 de Noviembre - Venustiano Carranza
- CE 97 República de Salvador - Pino Suárez
- CE 270 De la República - Ponciano Arriaga
Shakira se prestará en concierto gratuito este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino.
