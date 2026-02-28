Más Información

Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

"Faltó sensatez", dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del "Padre Lolo" enviadas a EU en favor del "Menchito"; es asunto pastoral, dice

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

anunció suspensión de cicloestaciones por el que se llevará a cabo mañana domingo.

El sistema informó en sus redes sociales que dejarán de operar durante el 1 de marzo y se reactivará la operación el lunes 2 de marzo.

  • CE 43 Revillagigedo - Juárez
  • CE 52 Hidalgo - Trujano
  • CE 55 5 de Mayo - Bolívar
  • CE 65 Marconi - Tacuba
  • CE 88 2a Cerrada de 5 de Mayo - Palma
  • CE 89 República de Guatemala - Monte de Piedad
  • CE 90 José María Pino Suárez - Corregidora
  • CE 94 Lic. Verdad - Moneda
  • CE 95 20 de Noviembre - Venustiano Carranza
  • CE 97 República de Salvador - Pino Suárez
  • CE 270 De la República - Ponciano Arriaga

Ecobici suspenderá 11 cicloestaciones por el concierto de Shakira de este domingo 1 de marzo en el Zócalo. (Foto: especial)
Shakira se prestará en concierto gratuito este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino.

