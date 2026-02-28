Ecobici anunció suspensión de cicloestaciones por el concierto de Shakira que se llevará a cabo mañana domingo.

El sistema informó en sus redes sociales que dejarán de operar 11 cicloestaciones durante el 1 de marzo y se reactivará la operación el lunes 2 de marzo.

CE 43 Revillagigedo - Juárez

CE 52 Hidalgo - Trujano

CE 55 5 de Mayo - Bolívar

CE 65 Marconi - Tacuba

CE 88 2a Cerrada de 5 de Mayo - Palma

CE 89 República de Guatemala - Monte de Piedad

CE 90 José María Pino Suárez - Corregidora

CE 94 Lic. Verdad - Moneda

CE 95 20 de Noviembre - Venustiano Carranza

CE 97 República de Salvador - Pino Suárez

CE 270 De la República - Ponciano Arriaga

Leer también: Shakira en el Zócalo: suspenden venta de bebidas alcohólicas en el perímetro A del Centro Histórico; Gaceta detalla excepciones

Ecobici suspenderá 11 cicloestaciones por el concierto de Shakira de este domingo 1 de marzo en el Zócalo. (Foto: especial)

Shakira se prestará en concierto gratuito este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino.

