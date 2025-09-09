La alcaldía Tlalpan dio a conocer que se cubrirán en su totalidad los gastos funerarios de la mujer adulta mayor de 88 años que perdió la vida tras las lluvias que se registraron este domingo 7 de septiembre.

“La alcaldía Tlalpan lamenta el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 88 años ocurrido a consecuencia de las lluvias registradas en la demarcación y expresa sus condolencias a su familia y seres queridos”, expuso la demarcación.

Precisó que el área de Participación Ciudadana acompañó a los familiares en el proceso de levantamiento del acta correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y adelantó que los deudos serán incorporados a programas sociales de bienestar que les den acompañamiento permanente.

Lee también Expropian 37 predios en Edomex para tren

Asimismo, la demarcación indicó que este lunes se sostuvo una reunión con los vecinos de la calle donde ocurrió el suceso y se formalizó con los habitantes la firma de una minuta en la que se establecieron acuerdos inmediatos.

Entre las acciones se contemplan desazolves constantes para mejorar el drenaje, evaluación técnica para la construcción de un resumidero y la instalación de topes y rejillas de seguridad, en respuesta a las solicitudes vecinales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL