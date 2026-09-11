Las alcaldías Tláhuac y Tlalpan anunciaron la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas con motivo de las fiestas patrias 2026 y en otras fechas de septiembre.

En la Gaceta Oficial de este viernes, la alcaldía Tláhuac anunció que la medida aplicará con motivo de las fiestas patrias, del 14 al 16 de septiembre, en las colonias, barrios y pueblos de la demarcación.

Además, en las colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco, aplicará del 26 al 27 de septiembre con motivo de la festividad del Milagroso Sr. del Veneno; en San Andrés Mixquic, aplicará del 27 al 28 de septiembre, por la festividad del Santo Patrón del Barrio de San Agustín y Museo Arcángel Mixquic; mientras que en las colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac aplicará del 27 al 30 de septiembre, por la fiesta anual del barrio de San Miguel Arcángel.

En el caso de la alcaldía Tlalpan, la medida aplicará de las 00:00 horas del 14 de septiembre de 2026 y hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre. | Foto: Especial.

En el caso de la alcaldía Tlalpan, la medida aplicará de las 00:00 horas del 14 de septiembre de 2026 y hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre de 2026, en los establecimientos mercantiles ubicados en la colonia Tlalpan Centro I y II y Barrio Niño Jesús.

La medida aplicará para los establecimientos que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal, como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

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JACL/cr