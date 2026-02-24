En los últimos dos años, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) ha sancionado a tres alcaldes por diversas faltas administrativas graves.

En total, durante este periodo, 40 servidores públicos de alto nivel fueron sancionados y las multas impuestas alcanzan los 115 millones 790 mil 650 pesos, según datos oficiales.

Las sanciones económicas impuestas en este periodo oscilan entre los 4 millones 138 mil pesos, correspondiente a un caso de abuso de funciones; y un monto máximo de 95 millones 12 mil pesos, derivado de un caso de desvío de recursos públicos.

A decir del presidente de este órgano autónomo, Andrés Aguilera Martínez, estas sanciones reflejan el alcance y la firmeza con que el Tribunal ejerce su facultad sancionadora, sin distinción del nivel jerárquico o cargo que ostente el servidor público responsable.

Destacó que actualmente no hay ningún proceso de responsabilidades abierto contra alcaldes y destacó que el año pasado resolvieron 358 asuntos de responsabilidad de servidores públicos de todos los niveles, es decir, un promedio de uno cada día.

“El año pasado fueron 358 procesos administrativos de faltas graves que resolvimos. Los asuntos que vemos nosotros son los graves, los extremos, donde sí ha habido algo muy fuerte.

“La mayor parte de la sanción de servidores públicos y de particulares la hace la Contraloría y la Auditoría Superior porque son faltas no graves, nosotros tenemos un número determinado de faltas administrativas que nos toca juzgar, la verdad es que, afortunadamente, son las menos. Si fueran más estaríamos muy preocupados, porque el gobierno no existiría”, apuntó Aguilera.

Recordó que cuando fue magistrado a él le tocó juzgar a un funcionario que se estaba “clavando” el dinero de los baños públicos. También juzgó a alcaldes y subsecretarios.

“Entonces, les puedo decir que el sistema sí funciona, solamente creo que le hace falta que le pongamos un poquito más de estamina para empujar más. Necesitamos, creo, dar una revisión integral al Sistema Anticorrupción para que sea más funcional”, expuso.

Recordó que este viernes firmarán un convenio con la alcaldía Magdalena Contreras para arrancar con el programa Tribunal en tu Alcaldía, con el que buscan llevar asesoría jurídica gratuita, presentación de demandas y otros servicios, directamente a los barrios y colonias de la Ciudad.