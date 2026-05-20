Un tiroteo registrado en la calle Privada de Allende, casi esquina con calzada México-Tacuba, en la colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó como saldo dos hombres muertos, lo que provocó una intensa movilización policiaca y el acordonamiento de la zona mientras peritos y autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego. Al arribar, localizaron a dos hombres con manchas hemáticas y sin signos vitales sobre la vía pública.

En el lugar, los uniformados aseguraron un arma de fuego corta que, según los primeros reportes, era portada por una de las víctimas. El caso fue notificado al agente del Ministerio Público, quien ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Las primeras versiones apuntan a que ambos hombres caminaban juntos cuando, presuntamente, uno de ellos disparó de manera directa contra el otro y posteriormente se autolesionó en la cabeza. Otra línea de investigación refiere que una discusión entre ambos habría derivado en la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil ni la relación entre las víctimas.

El hecho ocurrió a escasos metros de la calzada México-Tacuba, una de las vialidades más transitadas de la zona, donde vecinos reportaron momentos de tensión tras escuchar las detonaciones.

Por la mañana una persona fue herida por disparo de arma de fuego en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

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