Diversos colectivos y madres buscadoras se reunieron ayer nuevamente con integrantes del gabinete de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México; sin embargo, las mujeres cuestionaron el rumbo que va tomando el mismo.

“Nos quedamos otra vez con la misma impresión, que parece que tienen ganas, pero no dan una fecha concreta de cuándo empiezan, no nos han querido decir con cuánto recurso cuentan o si tienen el recurso y en qué se va a invertir primero, y lo que más nos preocupa es que no tienen contemplada una estrategia para desaparecidos y desaparecidas de larga data, es decir, hay familias que llevan años buscando y no se han enfocado en eso”, expuso Jaquelin Palmeros, quien recientemente encontró por sí misma los restos óseos de su hija Monserrat.

El proyecto, según refirieron las madres buscadoras, contempla programas que van desde la implementación de nuevas cámaras del C-5, hacer campañas de prevención de desaparición para jovencitas que cursan la secundaria y la preparatoria, e incluso la posible construcción de un nuevo edificio que concentre labores de la fiscalía, la Comisión de Búsqueda y personal del C-5.

Por separado, el secretario de Gobierno, César Cravioto, comentó que durante la reunión se presentó a los colectivos el programa, ya con sus observaciones: “Hoy [martes] todavía nos hicieron pequeñas observaciones al programa y se les comentó que se iban a incluir, y como dice la jefa de Gobierno, ya estaríamos listos para que pronto podamos (...) hacer pública esta nueva propuesta”.