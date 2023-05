El tiempo se hizo largo al interior del panteón de San Isidro, en la alcaldía Azcapotzalco, en donde familiares de Elvia Lucía Vázquez la despidieron con música, palabras de aliento, amor y la exigencia de justicia.

Su madre, Norma Angélica Vázquez, se acercó hasta el féretro cuando este fue abierto, arrodillada lo besó. “Te amo”, fueron sus palabras cortadas por el llanto. “Te amamos, mi niña hermosa, te amamos con todo el corazón”, gritó después.

Su novio, desconsolado, le dijo “mi amor” y las palabras fueron callándose en un susurro. Luego tomó la pala y sin dejar de llorar echó tierra al féretro hasta que quedo completamente cubierto. Lo aplaudieron.

Poco a poco fueron diciéndole palabras de despedida, promesas y disculpas. Amigos de la alumna de la carrera de Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) también le desearon un largo camino, abrazaron el féretro y tomaron un trago de ron blanco.

Luego esa botella fue pasando de mano en mano, de boca en boca, para que el líquido amortiguara el peso de la muerte.

Hermoso cariño fue entonado por todos los familiares acompañados por un mariachi, que a la distancia tocó para ella. “Venga Vivi”, repetían, así era como su familia solía decirle de cariño.

A Lucía, quien fue encontrada muerta al interior de su trabajo, un despacho en la alcaldía Álvaro Obregón, le gustaba Llamarada y esa canción interpretó el conjunto musical.

“Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares”.

Traslado al Reclusorio Sur

La madrugada del viernes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) trasladó a José Luis “N”, detenido al intentar sobornar a policías cuando hallaron el cuerpo de la joven Lucía Vázquez, al Reclusorio Sur, por el delito de cohecho, por lo que un juez lo vinculó a proceso. En audiencia inicial el juez fijó la prisión preventiva justificada.

Abogados de la víctima comentaron que hasta el momento solamente es consignado por este delito, pero se trabaja la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

José Luis “N” fue detenido cuando intentó dar dinero a policías para evitar que lo presentaran ante el Ministerio Público, luego del hallazgo del cuerpo de la joven en el despacho.