Un grupo de taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó una protesta este miércoles en la Terminal 2 para exigir transparencia en el proceso de asignación de módulos y denunciar el presunto bloqueo arbitrario de sus cajas de cobro por parte de un funcionario aeroportuario.

La manifestación fue convocada por Empresas Autorizadas de Taxis del AICM, quienes citaron a medios de comunicación a las 10:20 horas en las salidas internacionales de la T2. De acuerdo con su boletín, la protesta iniciaría a las 10:30 horas y contaría con la presencia de un notario público para dar fe de las irregularidades denunciadas.

Los permisionarios señalaron que el cierre inesperado de sus módulos de cobro se realizó sin previo aviso y de manera arbitraria, lo que afectó su operación y generó pérdidas económicas. Acusaron directamente a un integrante de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre de ordenar la medida y anunciaron que exigirán su destitución.

En el lugar, los taxistas insistieron en que buscan una competencia transparente dentro del aeropuerto, así como reglas claras para el funcionamiento de sus servicios. Además, expresaron que continuarán con las acciones necesarias para garantizar que sus operaciones no sean vulneradas por decisiones unilaterales.

Hasta el momento, las autoridades del AICM no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos. El flujo de pasajeros en la T2 se vio parcialmente afectado por la presencia del contingente, aunque no se reportaron incidentes mayores.

