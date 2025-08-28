El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó de manera formal al Congreso de la Ciudad de México extender el plazo para la ejecución de los recursos del Presupuesto Participativo de este año hasta el primer semestre de 2026.

A través de un oficio enviado a la Mesa Directiva, el edil detalló que identificaron que algunos proyectos requieren de un periodo adicional para garantizar su adecuada ejecución, “y la ampliación de plazos nos permitiría aplicar los recursos asignados de manera más eficiente, concluir de forma ordenada las etapas de planeación, contratación e implementación, así como obtener resultados con un impacto más sólido y duradero para la población que resulte beneficiada”.

Solicitó que se contemple la posibilidad de extender el plazo de ejecución hasta el primer semestre de 2026, “con el fin de garantizar el cumplimiento íntegro de los proyectos”.

Hace unos días, Tabe indicó que se requiere de más tiempo para ejecutar, supervisar y asegurar las garantías de todas las obras.