Más Información

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

"Él fue el que se me vino encima, me empujó e inició la agresión", afirma Alito Moreno; acusa a Noroña de violentar a legisladores

"Él fue el que se me vino encima, me empujó e inició la agresión", afirma Alito Moreno; acusa a Noroña de violentar a legisladores

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó de manera formal al Congreso de la Ciudad de México extender el plazo para la ejecución de los recursos del Presupuesto Participativo de este año hasta el primer semestre de 2026.

A través de un oficio enviado a la Mesa Directiva, el edil detalló que identificaron que algunos proyectos requieren de un periodo adicional para garantizar su adecuada ejecución, “y la ampliación de plazos nos permitiría aplicar los recursos asignados de manera más eficiente, concluir de forma ordenada las etapas de planeación, contratación e implementación, así como obtener resultados con un impacto más sólido y duradero para la población que resulte beneficiada”.

Solicitó que se contemple la posibilidad de extender el plazo de ejecución hasta el primer semestre de 2026, “con el fin de garantizar el cumplimiento íntegro de los proyectos”.

Hace unos días, Tabe indicó que se requiere de más tiempo para ejecutar, supervisar y asegurar las garantías de todas las obras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses