El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, exigió al Gobierno de la Ciudad de México recursos para obra pública a cambio de dar su consentimiento para explotar el espacio público en la zona de Lomas de Chapultepec y Bosques de Las Lomas.

El alcalde explicó que las autoridades capitalinas solicitaron a la alcaldía la aprobación para colocar 44 muebles de publicidad exterior, proyecto con el que busca financiar el programa de Ecobici, el cual opera no sólo en Miguel Hidalgo, sino en otras alcaldías.

“A mí no me parece que una colonia que no es beneficiada de un programa tenga que ser explotado su espacio público con más publicidad exterior y lo que sí estoy solicitando es que se asignen recursos públicos para mitigar el impacto que va a tener la colocación de esta publicidad”, sostuvo.

📢NO HAY PERMISO, SI NO HAY COMPROMISO‼️



El @GobCDMX quiere aprovechar la plusvalía de Lomas y Bosques de las Lomas a cambio de nada. Ni en ésta ni en ninguna colonia permitiremos que se explote el espacio sin que se invierta en mejoras que beneficie a los vecinos. pic.twitter.com/BTTei5wpFe — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) August 9, 2023

Lee también: Mauricio Tabe pide claridad en caso Iñigo Arenas Saiz

Subrayó que con las utilidades de la publicidad que se realice en estas colonias de Miguel Hidalgo, se busca pagar el nuevo modelo de Ecobici, lo cual le generará al gobierno capitalino un ahorro de 160 millones de pesos por año.

“Por qué no utilizan esa parte de los ahorros para asignar recursos a estas colonias de Lomas y de Bosques, que tanta falta le hacen recursos para reencarpetar”, cuestionó.

Lee también: "En este problema no hay colores": Tabe lleva Puntos Violeta a Naucalpan

Finalmente, Tabe aclaró que el presupuesto que anualmente recibe el gobierno de Miguel Hidalgo no es suficiente y hay temas que se aplazan por falta de recursos, por lo que ésta es una oportunidad de mitigar esos pendientes.

“Con lo que nos han dado para la alcaldía no ha sido suficiente ni será suficiente y sí necesitamos el compromiso del Gobierno de la Ciudad”, puntualizó.