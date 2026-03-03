El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, exhibió que la empresa Be Grand no ha cumplido, desde 2012, con las medidas de mitigación correspondientes por la construcción de un desarrollo inmobiliario de mil 865 departamentos en Lago Alberto 300, colonia Anáhuac.

En conferencia, expuso que la manifestación de construcción le fue entregada a la empresa durante la administración morenista, la cual no procuró que se cumplieran con las medidas de mitigación, lo que hace suponer, dijo el edil, un caso de corrupción y que ahí “hay gato encerrado”.

El alcalde panista dejó claro que no están en contra del desarrollo urbano, ni en contra de las personas que ya habitan estos departamentos, sino que buscan que con estas obras se beneficie a vecinos de las zonas aledañas.

Ante esto, pidió a la empresa Be Grand cumplir con las medidas de mitigación correspondientes como el reencarpetado e iluminación de vialidades, de lo contrario no entregarán los permisos de uso y habitación.

En pausa, evento en Parque Lira

Cuestionado sobre el espectáculo de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, el edil de Miguel Hidalgo subrayó que está en pausa, por lo que, una vez que la empresa cumpla con todos los requerimientos, se podrá apreciar en el Parque Lira.

En conferencia de prensa, el funcionario acusó a Morena de boicotear este espectáculo que traería beneficios para las y los vecinos de la zona.