La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que en atención a cinco denuncias ciudadanas por posibles afectaciones a las áreas verdes y al patrimonio cultural, impuso sellos de suspensión de actividades en el Parque Lira, donde se llevará a cabo el espectáculo Alicia en el País de las Maravillas.

Detalló que en materia de patrimonio cultural no contó con los permisos de la Secretaría de Planeación ni con la declaratoria de cumplimiento de la Secretaría del Medio Ambiente.

El edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la empresa Beste Templen, encargada de montar el espectáculo, cumplió con todos los trámites ante la alcaldía. Precisó que la PAOT requirió documentos adicionales que no son necesarios para sus autorizaciones.

