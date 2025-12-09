De enero al 15 de noviembre de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha recibido 19 quejas relacionadas con la desaparición de personas en la capital, en las que están involucradas al menos cuatro instituciones gubernamentales por omisiones o faltas, dio a conocer la presidenta del órgano autónomo, Dolores González Saravia.

En conferencia, la funcionaria señaló que estas quejas están interpuestas en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), de la Comisión de Búsqueda local, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), así como de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

“Hay quejas vinculadas a este tema. Estas son las instituciones que en estas quejas están señaladas en términos de violación de derechos humanos. Sus derechos, tanto de la persona que es buscada como de las personas que la buscan”, dijo González Saravia.

La funcionaria ahondó que los motivos de estas 19 quejas presentadas en lo que va del año se relacionan, principalmente, con la falta de coordinación interinstitucional.

Así como omisiones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; además de retrasos en la activación de la Alerta Amber para búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

La titular de la CDHCM destacó que entre las quejas se encuentran algunas interpuestas por deficiencias en la información a víctimas y fallas en la identificación o restitución de cuerpos de personas fallecidas.

Dolores González Saravia prevé que estas quejas vayan en aumento porque cada vez hay más organización de las familias y colectivos que buscan a sus seres queridos.

“Es más probable que esto siga creciendo tanto por la organización como porque están mucho más integradas a procesos de búsqueda. Lo que estamos en este momento es recibiendo más quejas que vienen de estos procesos organizativos que se multiplican y que van articulando sus demandas, articulándose con la institución”, comentó.

Se quejan por desalojos

La CDHCM informó que de 2023 a la fecha ha abierto 81 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos relacionados con desalojos en la capital.

En una tarjeta informativa indicó que en 2023 se registraron 34; en 2024, 25 y en lo que va de este año se abrieron 22 expedientes de queja relacionados a estos casos.

Detalló que de este total, 30 se dieron en la alcaldía Cuauhtémoc, ocho en Miguel Hidalgo, siete en Benito Juárez, seis en Álvaro Obregón y cinco en Venustiano Carranza, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.

La CDHCM ahondó que los derechos que probablemente más se violaron fueron el derecho a la seguridad jurídica con 56, al debido proceso con 32, a la integridad personal con 22, a la propiedad con 13, entre otros.

En tanto, la presidenta de dicha Comisión explicó que reconoce, defiende y protege el derecho a la Ciudad, que también implica una pluralidad de derechos como a la vivienda. “Se ha acompañado en los desalojos, igual que en otros casos nos toca identificar en qué momento hay una violación propiamente de las autoridades, a los desalojos, a ver si tienen una orden adecuada, (...) sí hay una preocupación por acompañar a las personas, sobre todo a adultos mayores, personas más vulnerables”, dijo.