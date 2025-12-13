Sujetos en motocicleta atacan a policía con líquido de extintor en calles de colonia Morelos; sufre quemaduras en los ojos

Un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) fue atacado por sujetos en una motocicleta que le lanzaron líquido de extintor, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC aseguró que el uniformado sufrió quemaduras en los ojos, por lo que fue llevado a un hospital.

El efectivo iba a bordo de un vehículo oficial que era arrastrado por una grúa de Tránsito, luego de apoyar en la logística por un evento en el Estadio GNP, la noche del viernes 12 de diciembre.

Leer también: Sedema acompañará proceso en Refugio Franciscano de CDMX; priorizan bienestar animal tras sentencia

Fue al viajar sobre el Eje 1 Norte, a la altura de la calle Peralvillo, en la colonia Morelos, que dos hombres en una moto le dieron alcance y lo rociaron con el extinguidor.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por estos hechos se dio parte a un agente del Ministerio Público y se trabaja en la búsqueda de los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr